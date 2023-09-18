Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney\'e adadı

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisindeki "Yılmaz" rolünün ekrana gelmesiyle Yılmaz Güney de gündem oldu. Dizideki karakterin Güney'e benzetilmesinin ardından ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi. Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.