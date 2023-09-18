Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadı - Son Dakika

Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadı

Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney\'e adadı
Son Güncelleme: 18.09.2023 16:24

2. Lig ekibi Amedspor, Aksarayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Diyarbakır temsilcisinin başkanı Aziz Elaldı, galibiyeti Yeşilçam'ın ''Çirkin Kral'' lakabıyla bilinen oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney'e adadı. Bilindiği üzere oyuncu Ferah Zeynep Abdullah, Güney'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan bir açıklamaya tepki göstermiş ve ardından Farah'a Güney'in ailesi tarafından dava açılmıştı.

68 Aksarayspor ile Amedspor, 2. Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Amedspor 2-1 kazanırken galibiyeti Yılmaz Güney'e armağan ettiler.

"BU GALİBİYETİ ONA ADIYORUZ"

Amedspor 6 Pas isimli YouTube kanalına açıklama yapan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, "Çocukların hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Rahmetli Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü yakın. Bu galibiyeti ona adıyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisindeki "Yılmaz" rolünün ekrana gelmesiyle Yılmaz Güney de gündem oldu. Dizideki karakterin Güney'e benzetilmesinin ardından ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi. Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

2. Lig ekibi Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadı

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SON DAKİKA: Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadı - Son Dakika
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