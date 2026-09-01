2'nci Lig'de Aliağa Futbol'da Ayrılık: Altyapıdan Yetişen Sol Bek Kaan Adar'la Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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2'nci Lig'de Aliağa Futbol'da Ayrılık: Altyapıdan Yetişen Sol Bek Kaan Adar'la Yollar Ayrıldı

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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol, altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek Kaan Adar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezon sarı-siyahlı formayla 7 resmi maça çıkan genç futbolcu, 197 dakika süre almıştı. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

2'NCİ Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Aliağa Futbol, sol bek Kaan Adar'la yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Kaan Adar. Alt yapımızdan yetişen Kaan Adar'la karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kaan Adar'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." Geçen sezon sarı-siyahlılarda 7 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 197 dakika süre almıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 2'nci Lig'de Aliağa Futbol'da Ayrılık: Altyapıdan Yetişen Sol Bek Kaan Adar'la Yollar Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2'nci Lig'de Aliağa Futbol'da Ayrılık: Altyapıdan Yetişen Sol Bek Kaan Adar'la Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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