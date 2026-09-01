2'nci Lig'de Aliağa Futbol'da Ayrılık: Altyapıdan Yetişen Sol Bek Kaan Adar'la Yollar Ayrıldı

2'NCİ Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Aliağa Futbol, sol bek Kaan Adar'la yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Kaan Adar. Alt yapımızdan yetişen Kaan Adar'la karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kaan Adar'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." Geçen sezon sarı-siyahlılarda 7 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 197 dakika süre almıştı.