Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya 'nın başkenti Roma 'da devam eden organizasyonda Grekoromen Milli Takımı, 6 bronz madalyayla 118 puan toplayıp, gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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