20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

29.06.2022 22:41
20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 3 bronz madalya daha kazanarak 6 bronz madalyayla takım halinde Avrupa ikincisi olmayı başardı.

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 3 bronz madalya daha kazanarak 6 bronz madalyayla takım halinde Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden organizasyonda Grekoromen Milli Takımı, 6 bronz madalyayla 118 puan toplayıp, gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçilerden Onur Yurtada, Ukraynalı rakibi Marian Holubovskyi'yi (5-2), Ömer Can Doğan, Romanyalı rakibi İgor Andrei Botez'i (10-1), Oktay Demir de Romanyalı rakibi Lonut Florin Crsitinel Gosa'yı (2-1) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldular.

Kadın Milli Takımı'nda 4 güreşçi finale yükseldi

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımında 4 sporcu finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Organizasyonda 50 kiloda Şevval Çayır, Polonyalı Natalia Edyta Walczak, 55 kiloda Tuba Demir, Azerbaycan'dan Elnura Mammadova, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, Ukraynalı Yuliia Leskovets ve 68 kiloda Nesrin Baş ise Moldovalı Luciana Beda'ya karşı altın madalya mücadelesine çıkacak.

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Kaynak: AA

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