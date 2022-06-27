55 kiloda Emre Mutlu , 63 kiloda Azat Sarıyar, 77 kiloda Yüksel Sarıçicek ve 87 kiloda Furkan Taş , yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti.

Başkent Roma 'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Kaynak: AA

İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika

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