20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika
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20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da başladı

27.06.2022 21:05
20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da başladı

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile yaptığı 130 kilo yarı final müsabakasını kaybeden milli güreşçi Talip Çiftçi, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Azat Sarıyar, 77 kiloda Yüksel Sarıçicek ve 87 kiloda Furkan Taş, yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti.

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 3 Temmuz'da sona erecek.

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Kaynak: AA

İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika
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