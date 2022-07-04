İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye, şampiyonanın son gününde serbest stilde 3 bronz madalya kazandı. 74 kiloda Muhammed Halit Özmuş, 86 kiloda Fatih Altunbaş, 125 kiloda da Adil Mısırcı, Avrupa üçüncüsü oldu.

Serbest stilde 97 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Mücahit Çelik altın, 57 kiloda güreşen Ahmet Karavuş bronz madalya kazanmıştı.

Böylece serbest stilde 1 altın, 4 bronz olmak üzere 5 madalya alan Türkiye, 107 puanla 4. sırada yer aldı.

Türkiye, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamladı.

2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Kadın Milli Takımı 151 puan, 6 bronz madalya alan Grekoromen Mili Takımı ise 118 puanla takım klasmanında ikinci olmuştu.