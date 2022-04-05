20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek - Son Dakika
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20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek

05.04.2022 11:24
20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 7-9 Nisan tarihlerinde Torun kentinde düzenlenecek organizasyonun B Grubu'nda Polonya, İspanya ve Ukrayna mücadele edecek.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 17-25 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

7 Nisan Perşembe: TSİ 16.00 İspanya-Türkiye

8 Nisan Cuma: TSİ 16.00 Türkiye-Ukrayna

9 Nisan Cumartesi: TSİ 19.00 Türkiye-Polonya

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımının sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

ADI SOYADIPOZİSYONU
1Hilmi ŞahinPasör
2Ünal ErgünPasör
3Berk DilmenlerPasör Çaprazı
4Doğan KarakoçPasör Çaprazı
5Yiğit Savaş KaplanOrta Oyuncu
6Özgür KarababaOrta Oyuncu
7Mert CuciOrta Oyuncu
8 Gökçen YükselSmaçör
9Aykut GedikSmaçör
10Selman AteşSmaçör
11Alper AyarSmaçör
12Muhammed ArayLibero

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek - Son Dakika


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