20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek - Son Dakika

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 7-9 Nisan tarihlerinde Torun kentinde düzenlenecek organizasyonun B Grubu'nda Polonya, İspanya ve Ukrayna mücadele edecek.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 17-25 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
7 Nisan Perşembe: TSİ 16.00 İspanya-Türkiye
8 Nisan Cuma: TSİ 16.00 Türkiye-Ukrayna
9 Nisan Cumartesi: TSİ 19.00 Türkiye-Polonya
20 Yaş Altı Erkek Milli Takımının sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
|ADI SOYADI
|POZİSYONU
|1
|Hilmi Şahin
|Pasör
|2
|Ünal Ergün
|Pasör
|3
|Berk Dilmenler
|Pasör Çaprazı
|4
|Doğan Karakoç
|Pasör Çaprazı
|5
|Yiğit Savaş Kaplan
|Orta Oyuncu
|6
|Özgür Karababa
|Orta Oyuncu
|7
|Mert Cuci
|Orta Oyuncu
|8
|Gökçen Yüksel
|Smaçör
|9
|Aykut Gedik
|Smaçör
|10
|Selman Ateş
|Smaçör
|11
|Alper Ayar
|Smaçör
|12
|Muhammed Aray
|Libero
Kaynak: AA
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