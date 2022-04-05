20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek - Son Dakika

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 7-9 Nisan tarihlerinde Torun kentinde düzenlenecek organizasyonun B Grubu'nda Polonya, İspanya ve Ukrayna mücadele edecek.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 17-25 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

7 Nisan Perşembe: TSİ 16.00 İspanya-Türkiye

8 Nisan Cuma: TSİ 16.00 Türkiye-Ukrayna

9 Nisan Cumartesi: TSİ 19.00 Türkiye-Polonya

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımının sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: