20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı İspanya'ya gidiyor

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için yarın bu ülkeye gidecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon Pontevedra kentinde, 2-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonada mücadele edecek güreşçiler şunlar:
55 kilo - Şervan Çınar
60 kilo - Servet Angi
63 kilo - Enes Ülkü
67 kilo - Ramazan Can Aktaş
72 kilo - Muhammed Ali Göçmen
77 kilo - Erkan Tuğcu
82 kilo - Alperen Berber
87 kilo - Emre Bacaksız
97 kilo - Ahmet Eremekter
130 kilo - Cemal Yusuf Bakır
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