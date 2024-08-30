20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı İspanya'ya gidiyor - Son Dakika
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20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı İspanya'ya gidiyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için yarın bu ülkeye hareket edecek. Şampiyona, 2-8 Eylül tarihleri arasında Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek. Milli takımın kadrosunda 55 kilodan 130 kiloya kadar çeşitli kilolarda güreşçiler yer alacak.

30.08.2024 20:46
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20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon Pontevedra kentinde, 2-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek güreşçiler şunlar:

55 kilo - Şervan Çınar

60 kilo - Servet Angi

63 kilo - Enes Ülkü

67 kilo - Ramazan Can Aktaş

72 kilo - Muhammed Ali Göçmen

77 kilo - Erkan Tuğcu

82 kilo - Alperen Berber

87 kilo - Emre Bacaksız

97 kilo - Ahmet Eremekter

130 kilo - Cemal Yusuf Bakır

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı İspanya'ya gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı İspanya'ya gidiyor - Son Dakika
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