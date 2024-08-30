20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı İspanya'ya gidiyor

Spor

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon Pontevedra kentinde, 2-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek güreşçiler şunlar:

55 kilo - Şervan Çınar

60 kilo - Servet Angi

63 kilo - Enes Ülkü

67 kilo - Ramazan Can Aktaş

72 kilo - Muhammed Ali Göçmen

77 kilo - Erkan Tuğcu

82 kilo - Alperen Berber

87 kilo - Emre Bacaksız

97 kilo - Ahmet Eremekter

130 kilo - Cemal Yusuf Bakır