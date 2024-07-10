20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı İsrail\'i Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsrail'i 88-76 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Elif İstanbulluoğlu, Işık Su Güven, Berfin Sertoğlu, Şevval Sıla Kaplan ve Deniz Torğut beşiyle başladı. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısını 41-34 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi ise 88-76 kazandı.

20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı'nda Berfin Sertoğlu 30 sayı – 2 ribaund – 4 asist, Elif İstanbulluoğlu 21 sayı – 8 ribaund ile oynadı. İsrail'de ise Hila Karsh 23 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Son 16 turunda İsrail'i eleyen milliler, 12 Temmuz Cuma günü çeyrek final müsabakasında Fransa'nın karşısına çıkacak.