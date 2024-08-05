20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Belçika'yı 3-0 Yendi

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.
Gruba galibiyetle başlayan Türkiye, ikinci maçını yarın İspanya ile yapacak.
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