Milliler İngiltere ile Berabere Kaldı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki ilk maçında konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.
Pendik Stadı'ndaki karşılaşmada Türkiye'nin golünü 20. dakikada penaltıdan Engin Poyraz Efe Yıldırım kaydetti. İngiltere ise 89. dakikada Dom Ballard ile durumu 1-1'e getirdi.
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki ikinci mücadelesinde 10 Eylül Salı günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak.
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