Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı

31.07.2022 12:01
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı

2021-2022 sezonu sonunda Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, 2. Lig'de şampiyonluk getiren 15 isimle yollarını ayırırken, yeni sezonda 9 ismi kadrosuna dahil etti.

2021-2022 sezonu sonunda Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, 2. Lig'de şampiyonluk getiren 15 isimle yollarını ayırırken, yeni sezonda 9 ismi kadrosuna dahil etti.

Sakaryaspor 10 yıllık 1. Lig özlemini 2021-2022 sezonu itibarıyla sonlandırarak önemli bir şampiyonluk yaşamıştı. Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar kadro olarak önemli bir değişime gitti. Yeni sezon planlamaları çerçevesinde teknik direktörlük görevine İlker Püren getirilirken; kaleci Fatih Gülmez, Eyüpcan Delibalta, Ömer Bozan, Ömer Can Sokullu, Umut Sönmez, Selçuk Alibaz, Savaş Yılmaz, Doğan Ateş, Ali Özgün ve Murat Yılmaz ile yollar direkt olarak ayrıldı. Takımda kiralık olarak yer alan Hamza Özdemir, Alanyaspor'a geri dönerken, yeşil-siyahlıların forvet oyuncusu Tahir Babaoğlu ise yüksek bir bonservis bedeliyle Iğdır FK'ya transfer oldu.

Yeni sezon ilk etap çalışmaları sonrasında

Yeşil-siyahlı takım, Rüstemler Tesisleri'nde ilk etap kampına şampiyon kadrodan Hurşit Taşçı, Oğuz Kocabal, Ümit Kurt, Serkan Odabaşoğlu, Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Okan Dernek, Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ozan Sol, Mehmet Yıldızaç, Onur Ramazan Toprak ve Burak Süleyman isimleriyle başladı. Gerçekleşen çalışmalarda Tahir Babaoğlu'nda sonra Mehmet Yıldızaç ta Iğdır FK'ya imza attı.

Bolu kampında üç isme daha veda

2. etap kamp çalışmaları için Bolu Abant'ta giden takım burada ilk olarak başarılı sol bek oyuncusu Onur Karakabak ile yolların ayrıldığı açıklandı. Daha sonrasında yeşil-siyahlılar son olarak Onur Ramazan Toprak ve Okan Dernek ile yollarının ayrıldığı duyurulmuştu.

Şampiyonluk getiren kadrodan 9 kişi kaldı

2021-2022 sezonunda Sakaryaspor'a şampiyonluk getiren kadrodan toplamda 15 isimle yollar ayrıldı. Takımda geçen sezondan ise Furkan Köse, Ümit Kurt, Çağlayan Menderes, Hurşit Taşçı, Oğuz Yıldırım, Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Ozan Sol ve Burak Süleyman ile birlikte 9 isim takımda kaldı. Sakaryaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için önemli transferler gerçekleştirdi. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar kadrosuna, Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Hakan Yavuz, Nalepa, Kabongo Kassongo, Odise Roshi, İsmail Erdoğan, Sinan Kurumuş ve Kaiyne River Woolery dahil etti. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Ömer Bozan, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı - Son Dakika

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