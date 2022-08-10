UEFA Süper Kupa sahibini buluyor - Son Dakika
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UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

10.08.2022 01:15
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi E. Frankfurt, yarın 22.00'de kozlarını paylaşacak.

2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi E. Frankfurt, yarın 22.00'de kozlarını paylaşacak.

47. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi E. Frankfurt arasında yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu mücadele ve geri dönüşlerle adını finale yazdıran Real Madrid, finalde de Liverpool'u geçerek kupaya uzanmıştı. Avrupa Ligi'nde ise Frankfurt, namağlup geldiği finalde Rangers'ı saf dışı bıraktı ve mutlu sona ulaşan takım oldu. İki ekibin karşılaşması Finlandiya'nın başkenti Hensinki'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Organizasyona 2019 yılında Türkiye ev sahipliği yapmıştı. Vodafone Park'ta iki İngiliz ekibin karşılaştığı finalde, Liverpool penaltı atışları sonrası Chelsea'yi mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

En çok kazanan Milan ve Barcelona

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. İki takım da 5'er kez mutlu sona ulaşırken, Liverpol ve Real Madrid 4'er, Atletico Madrid ve Ajax da 3'er kez kupa sevinci yaşadı. Mor menekşeler yarın kupayı müzesine götürdüğü takdirde rekora ortak olacak. Öte yandan Chelsea, Bayern Münih, Zenit, Sevilla, Valencia, Galatasaray, Lazio, Juventus, Parma, Manchester United, Mechelen, Porto, Steaua Bükreş, Aberdeen, Aston Villa, Nottingham Forest, Anderlecht ve Dinamo Kiev kupanın sahibi olan takımlar oldu.

Carlo Ancelotti rekorunu geliştirmek istiyor

5 büyük ligde, lig şampiyonluğu yaşayarak bir ilke imza atan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de en çok kazanan (4 kez) Teknik Direktör Carlo Ancelotti, UEFA Süper Kupa finalinde de 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Milan ve Real Madrid takımlarıyla 3 kez kupanın sahibi olan İtalyan çalıştırıcı, yarın Real Madrid'in kazanması durumunda bu organizasyonda 'en fazla kazanan teknik direktör' unvanının sahibi olacak. Bu organizasyonda ilk kez boy gösterecek olan E. Frankfurt ise, müzesine bu kupayı götürmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonları favori

UEFA Süper Kupa finallerinde, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımların ağırlıklı olarak bu kupayı müzesine götürmesi dikkat çekiyor. Son 20 yılda 14 kez bunu başaran ekipler, yalnızca 6 finalde iki numaralı kupayı kazanan takım mutlu sona ulaştı. Bu takımların başında 3 defa bunu başaran Atletico Madrid geliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Real Madrid, Süper Kupa, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Süper Kupa sahibini buluyor - Son Dakika

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