2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ikinci etap yarışları tamamlandı

TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ikinci etap yarışları sona erdi.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 36 sporcu mücadele etti.

İlk gün Moonsport, ikinci gün 14 Burda etabını geçen sporcular, dereceye girmek için zamanla yarıştı.

Yarışlar sonunda genel klasmanda İsrafil Akyüz-Timur Sancak ikilisi birinci oldu. Barbaros Yangın-Ali Osman Kutanoğlu ikincilik, Batuhan Korkut-Mert Tepe ikilisi ise üçüncülük elde etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve organizasyon yetkililerince verildi.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan, yarışların güzel geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.