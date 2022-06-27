Kadınlarda ise Anett Kontaveit (2), dünya 69 numarası Bernarda Pera'yı 7-5, 6-1, Emma Raducanu (10) da dünya 46'ncısı Alison Van Uytvanck'ı 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.

Casper Ruud (3), Cameron Norrie (9) ve Nikoloz Basilashvili (22) de rakiplerini geçerek yollarına devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi - Son Dakika

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