2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi - Son Dakika
Üye Girişi

2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi

27.06.2022 20:47
2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 7 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina'ya 3-2 yenilerek ilk turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 7 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina'ya 3-2 yenilerek ilk turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçlarına devam edildi.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Novak Djokovic, dünya sıralamasının 81. basamağındaki Kwon Soon-woo'yu 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) yenerek 2. tura yükseldi.

Klasmanın 37. sırasındaki Alejandro Davidovich Fokina, geçen yılın yarı finalisti Hubert Hurkacz'ı ilk turda saf dışı bırakarak sürprize imza attı. Korttan 7-6, 6-4, 5-7, 2-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 galip ayrılan Davidovich Fokina, Wimbledon'da ilk kez tur atladı.

Casper Ruud (3), Cameron Norrie (9) ve Nikoloz Basilashvili (22) de rakiplerini geçerek yollarına devam etti.

Kadınlarda ise Anett Kontaveit (2), dünya 69 numarası Bernarda Pera'yı 7-5, 6-1, Emma Raducanu (10) da dünya 46'ncısı Alison Van Uytvanck'ı 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.

YORUMLAR
500
Wimbledon yağmur altında başladı Wimbledon yağmur altında başladı Çek tenisçi Kvitova, Eastbourne'de şampiyon oldu Çek tenisçi Kvitova, Eastbourne'de şampiyon oldu
Kaynak: AA

Wimbledon, England, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 22:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: 2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement