Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu - Son Dakika
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Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu

04.08.2022 12:18
Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu.

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu.

Bilecik'i BAL'da temsil eden Bayırköyspor'un tüm haklarını Bilecikspor 1969 Kulübü'ne devretmesinin ardından kulüp Teknik Direktör Yılmaz Ayten ekibiyle anlaşma sağladı. Geçtiğimiz yıl Bayırköyspor'un BAL'da başarısı ve 3. Lig kapısından dönmesinde büyük rol sahibi olan Teknik Direktör Yılmaz Ayten, takımın Bilecikspor 1969 Kulübü'ne devretmesinin ardından bu kulüple anlaştı. Bilecikspor 1969 Kulübü, Ayten yanı sıra sportif direktörlük görevine Mustafa Akgün, yardımcı antrenörlük görevine Serhat Satın, kaleci antrenörlüğüne Turan Sönmez'i getirdi.Teknik heyet Bilecikspor 1969 Kulübü binasında imzalarını atarken, Bilecikspor 1969 Kulübü'ne hakkettiği yere taşıyacaklarını söylediler. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu - Son Dakika

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