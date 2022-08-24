Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

24.08.2022 11:34
Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü, kamp programının ikinci etabı olan Kocaeli'nde günde çift antrenman yaparak geçiriyor.

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü, kamp programının ikinci etabı olan Kocaeli'nde günde çift antrenman yaparak geçiriyor.

Bilecik'i bu yıl BAL'da temsil edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp programının ilk etabı olan Osmaneli'nde çalışmaları bitirerek Kocaeli'ne geçti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle 10 günlük kamp ayarlandı. Kocaeli'ndeki ünlü bir otelde kampa giren Bilecik 1969 Spor Kulübü günü çift antrenmanla geçiriyor. Antrenmanın bu sabahki bölümünü Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Antrenman sonrası teknik heyetten bilgi alan Muyşin, tek tek futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Kocaeli'nde kamp programı 31 Ağustos'ta sona erecek. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik 1969 Spor Kulübü kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

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