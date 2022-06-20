2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da - Son Dakika
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2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da

20.06.2022 18:49

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu için takımların transfer harcama limitlerini belirledi. Yüzde 40'lık sapma payı da dahil olmak üzere en yüksek harcama limitine sahip takım ise Galatasaray oldu.

Süper Lig ekiplerinin transfer politikasını doğrudan belirleyecek harcama limitleri belli oldu.

EN YÜKSEK HARCAMA LİMİTİ GALATASARAY'IN

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran 2022 tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi." ifadeleri kullanıldı. Yüzde 40'lık sapma payı da dahil olmak üzere en yüksek harcama limitine sahip takım Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların ardından en yüksek harcama limitine sahip 2. takım konumunda.

18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Son Dakika: TFF merakla beklenen rakamları açıkladı! Harcama limitleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da - Son Dakika
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