2022 Akdeniz Off-road Kupası 2. ayağı Kilis'te yapılıyor - Son Dakika
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2022 Akdeniz Off-road Kupası 2. ayağı Kilis'te yapılıyor

04.09.2022 13:28
2022 Akdeniz Off-road Kupası 2. ayağı Kilis'te yapılıyor

2022 Akdeniz Off-road Kupası 2.ayağı Kilis'te yoğun katılım ile başladı.

2022 Akdeniz Off-road Kupası 2.ayağı Kilis'te yoğun katılım ile başladı.

Kilis Belediyesi'nin ve Kilis Valiliği'nin destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bünyesinde Kilis Hür Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Kahramanlar Offroad Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen yarışmaya 18 araç ve 36 sporcunun mücadele ediyor. Organizasyon 4,80 km uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından program sona erecek.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sporcuların araçlarıyla engebeli pistlerden geçmeleri heyecanla izlendi. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2022 Akdeniz Off-road Kupası 2. ayağına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Bu etkinliği belediye ve valilik olarak destek veriyoruz. Sporculara başarılar diliyorum. Bu tür etkinlikler Kilis'te devam edecek. İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak" dedi.

2022 Akdeniz Off-road Kupası 2.ayağındaki yarışmalarına Kilisli sporcuların da katıldığı öğrenildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2022 Akdeniz Off-road Kupası 2. ayağı Kilis'te yapılıyor - Son Dakika

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