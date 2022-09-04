2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi

04.09.2022 19:01
2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi

2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2.ayağı Kilis'te yoğun katılım ile yapılırken, dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları ve madalyaları verildi.

- 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi

KİLİS - 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2.ayağı Kilis'te yoğun katılım ile yapılırken, dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları ve madalyaları verildi.

Kilis Belediyesi'nin ve Kilis Valiliği'nin destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bünyesinde Kilis Hür Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışmaya 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Organizasyon 4,80 km uzunluğundaki '1516 Mercidabık Zaferi' adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

S1'de Birinci Mehmet Baki Arpasatan - Alaaddin Yorulmaz, ikinci Tercan Kısa - Türker Kısa, S2'de birinci Haceli Şam- Ebubekir Uysal, ikinci Hakan Bilecen - Yusuf Uğurlu, üçüncü Can Tuncay Açıkgöz - Halli Akgün, S3'de birinci İrşat Biçer - Fettah Yiğit, ikinci Salih Ünsal - Arda Çiftçi, üçüncü Mesut Kara - Cumhur Küçükdevlet, S4'de birinci Aykut - Esmek-Merve Esmek, ikinci Mehmet Demirel - Hilmi Demirci, üçüncü Hakan Yiğit - Kadir Yalçın, Genel Klasmanda birinci İrşad Biçer - Fettah Yiğit, ikinci Haceli Şam - Ebubekir Uysal ve üçüncü Aykut Esmek - Merve Esmek oldu.

Kupa ve madalyalar, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir tarafından verildi.

YORUMLAR
500
15 yaşında şehit düşen Eren'in hikayesi ağlattı 15 yaşında şehit düşen Eren'in hikayesi ağlattı Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı
Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, Kilis Valiliği, Akdeniz, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:23 MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 19:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement