Kilis Belediyesi 'nin ve Kilis Valiliği 'nin destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 'nun bünyesinde Kilis Hür Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışmaya 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Organizasyon 4,80 km uzunluğundaki '1516 Mercidabık Zaferi' adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi - Son Dakika

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