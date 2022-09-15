Yarı finali bile göremediler! NBA yıldızları birer birer Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti

2022 Avrupa Ligi Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden Giannis Antetokounmpo'nun yer aldığı Yunanistan, Luka Doncic'in forma giydiği Slovenya çeyrek finalde elenirken, Nikola Jokic'in liderliğini üstlendiği Sırbistan ise son 16 turunda sürpriz şekilde turnuvaya veda etti.

MVP OYUNCULARI SIRPLARI KURTARAMADI

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de son iki sezonun En Değerli Oyuncusu olarak MVP seçilen Jokic'in forma giydiği Sırbistan, grup maçlarını rahat şekilde kazanarak son 16'ya yükseldi. Fakat Jokic'in yanı sıra Avrupa Ligi'nin MVP'si Vasilije Micic, Nikola Kalinic, Nikola Milutinov, Mark Guduric gibi önemli isimleri de kadrosunda barındıran Sırplar, son 16'da İtalya'ya yenilerek altın madalyanın favorisi olduğu turnuvaya çeyrek final bile göremeden veda etti.

YUNANİSTAN ÇEYREK FİNALİ GEÇEMEDİ

Yunanistan'ın kadrosunda ise NBA'in en önemli yıldızlarından Antetokounmpo'nun yanı sıra Tyler Dorsey, Nick Calathes, Kostas Sloukas gibi isimleri barındırmasına rağmen çeyrek finali geçemedi. Ev sahibi Almanya'ya çeyrek finalde 107-96 yenilen Yunanistan, altın madalya umuduyla geldiği organizasyonu erken tamamladı.

SON ŞAMPİYON MADALYA BİLE ALAMADAN VEDA ETTİ

Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine ise Polonya imza attı. NBA yıldızı Luka Doncic'in liderliğindeki Slovenya, Polonya'ya çeyrek finalde kaybetti. Son şampiyon unvanıyla organizasyona gelen Slovenya, madalya bile alamadı.