Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.

Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim

Kaynak: AA

Finlandiya, Polonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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