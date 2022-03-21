2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali - Son Dakika

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) ilk günü sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Vuokatti bölgesinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde 9 milli sporcu mücadele etti.

Damla Akan, kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin 500 metre elemelerinde 2: 36.890'lık süresiyle yarı finale çıkmasına rağmen bu turda elendi. Aynı kategoride piste çıkan Aybuke Han ise yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle penaltı alarak bugünkü yarışlarını tamamladı.

Kayaklı koşu kadınlar 7,5 kilometre serbest yarışında ise Özlem Ceren Dursun 26: 06.2'lik derecesiyle 50'nci, Şennur Kartal 26: 50.9 ile 55'inci, Zülfiye Soyaslan 28: 01.8 ile 60'ıncı oldu.

Kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde ise Abdullah Yılmaz 23: 54.0'lık süresiyle 43'üncü, Oğuzhan Ayyıldız 26: 23.9 ile 64'üncü, Cumali Doğan 26: 53.6 ile 66'ncı ve Sait Soyak 27: 05.1 ile 67'nci sırada yer aldı.