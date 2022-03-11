2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 20 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
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2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 20 Mart'ta başlayacak

11.03.2022 15:37
2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 20 Mart'ta başlayacak

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) 20-25 Mart tarihlerinde Finlandiya'nın Vuokatti kentinde düzenlenecek.

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) 20-25 Mart tarihlerinde Finlandiya'nın Vuokatti kentinde düzenlenecek.

Buz Hokeyi ve Kuzey Kombine spor dallarında kız sporcuların yarışacağı tarihteki ilk EYOF özelliğini taşıyan festivalde 48 ülkeden 14-18 yaş aralığındaki sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

Festivalde yarışmalar, Vuokatti Sport Institute (Kayaklı Koşu, Biatlon), Vuokatti Ski Resort (Alp Disiplini, Snowboard), Vuokatti Arena (Artistik Buz Pateni, Kısa Mesafe Sürat Pateni), Kajaani Ice Halls (Buz Hokeyi) ve Lathi Sports Center'da (Kayakla Atlama, Kuzey Kombine) yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde Muhammed Melik Cebanay, Yusuf Buğra Demirtaş, Aybuke Han, Damla Akan, artistik buz pateninde Anna Deniz Özdemir, Ali Efe Güneş, alp disiplininde Demirkan Hasırcı, Bünyamin Çelik, Kerem Haymana, Zülfücan Oruç, Ceren Reyhan Yıldırım, Ada Göney, Lal Öktem, Buse Akar, biatlonda Barış Oduncu, Berkan Metehan Türkeş, Volkan Oğur, Alican Dayan, Ebru Tuncer, Betül Demir, Neslişah Sarıaltun, Elanur Şepci ve kayaklı koşuda Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız, Muhammet Sait Soyak, Cumali Doğan, Özlem Ceren Dursun, Zülfiye Soyaslan ile Şennur Kartal temsil edecek.

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Buz Hokeyi, Finlandiya, gençlik, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 20 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


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