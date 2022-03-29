2022 BUMOSK Otokros Kupası yarışları başlıyor - Son Dakika

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK), önemli bir organizasyona imzasını atacak. 2022 BUMOSK Otokros Kupası yarışları, 2-3 Nisan tarihlerinde Orhangazi'de gerçekleşecek. Hedef, 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finallerine katılabilmek olacak.

BUMOSK tarafından Orhangazi Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 2022 BUMOSK Otokros Kupası yarışları, 2-3 Nisan tarihlerinde Orhangazi'de gerçekleşecek. İznik Gölü kenarında yer alan Gölkenarı Spor Tesisleri Otokros Parkuru'nda tekli çıkış formatında koşulacak. 2 Nisan Cumartesi sabahı idari ve teknik kontrol ile başlayacak olan organizasyonda, ilk yarış cumartesi saat 11.00-13.00 arasında antrenman turları ile başlayacak. Pazar günü ise saat 09.00-11.00 aralığındaki antrenman turlarının ardından ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak ve organizasyon saat 18.35'teki ödül töreni ile son bulacak. Yıl içinde en az üç mahalli otokros yarışına katılan ve kategorilerinde ilk 5'e giren sürücüler, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenecek 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılma hakkı elde edecekler. - BURSA