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2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu - Son Dakika

2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

14.01.2022 13:35
2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

2022 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

2022 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi, Bisha ile Cidde şehirleri arasındaki 164 kilometrelik parkurda yapılan 12. etapla sona erdi.

Otomobil sınıfında etap birinciliğini, 1 saat 35 dakika 19 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Güney Afrikalı Henk Lategan elde etti.

Genel klasmanda yaklaşık 33 dakika avantajla lider girdiği etabı, 1 saat 43 dakika 12 saniyeyle 19. sırada tamamlayan Toyota Gazoo pilotu Nasser Al-Attiyah, şampiyonluğa ulaştı. Al-Attiyah, 38 saat 33 dakika 3 saniyelik toplam zamanıyla Dakar Rallisi'nde 4. kez şampiyon oldu.

Ralliyi, Al-Attiyah'ın 27 dakika 46 saniye arkasında noktalayan Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid) ikinci, liderin 1 saat 1 dakika 13 saniye gerisindeki Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) ise üçüncü sırada bitirdi.

Motosiklette Sunderland'in ikinci zaferi

Motosiklet kategorisinde son etabı 1 saat 40 dakikalık derecesiyle Monster Energy Honda'dan Şilili Pablo Quintanilla kazandı.

Genel klasman lideri olarak girdiği etabı 8. sırada tamamlayan GasGas takımı sürücüsü Sam Sunderland, 38 saat 47 dakika 30 saniyelik toplam süresiyle kariyerinin ikinci Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Rallide ikinci sırayı, Sunderland'in 3 dakika 27 saniye uzağındaki Quintanilla, üçüncülüğü ise liderin 6 dakika 47 saniye arkasındaki Avusturyalı Matthias Walkner (Red Bull KTM) elde etti.

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Sam Sunderland, Motosiklet, Otomobil, TOYOTA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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