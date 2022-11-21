Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı

21.11.2022 09:05

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia'nın golleriyle Ekvador'un Katar'ı 2-0 devirdiği 2022 Dünya Kupası açılış mücadelesi Dünya Kupası tarihinin en az izlenen maçı olarak tarihe geçti.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası görkemli bir seremoni ile başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken mücadele tarihe geçti.

VALENCIA'DAN DUBLE

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, A Grubu'ndaki rakibi Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti. Dünya Kupası tarihinde ev sahibi takım ilk kez maç kaybetmiş oldu.

EN AZ İZLENEN AÇILIŞ MAÇI

Karşılaşma ayrıca Dünya Kupası tarihinin en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara kaçtı. Sosyal medyada futbolseverler mücadele kalitesinin oldukça düşük olduğundan dert yandı.

YORUMLAR
500
45 dakikalık futbol sevdası! Katarlı seyircilerin hareketi tepki topladı 45 dakikalık futbol sevdası! Katarlı seyircilerin hareketi tepki topladı 21 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Meteorolojiden 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarılar! Fırtına bu kez fena geliyor
08:51 Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı
08:47 Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin
08:46 Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit!
08:28 Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu
08:20 Hıncal Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı
06:22 Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı
03:10 İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
01:30 Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:59 Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 09:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement