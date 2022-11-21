Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı

Bu nasıl Dünya Kupası! Açılış maçı kimsenin hatırlamak istemeyeceği şekilde tarihe geçti

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası görkemli bir seremoni ile başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken mücadele tarihe geçti.

VALENCIA'DAN DUBLE

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, A Grubu'ndaki rakibi Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti. Dünya Kupası tarihinde ev sahibi takım ilk kez maç kaybetmiş oldu.

EN AZ İZLENEN AÇILIŞ MAÇI

Karşılaşma ayrıca Dünya Kupası tarihinin en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara kaçtı. Sosyal medyada futbolseverler mücadele kalitesinin oldukça düşük olduğundan dert yandı.