Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası görkemli bir seremoni ile başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken mücadele tarihe geçti.
2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, A Grubu'ndaki rakibi Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti. Dünya Kupası tarihinde ev sahibi takım ilk kez maç kaybetmiş oldu.
Karşılaşma ayrıca Dünya Kupası tarihinin en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara kaçtı. Sosyal medyada futbolseverler mücadele kalitesinin oldukça düşük olduğundan dert yandı.
Son Dakika › Spor › Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı - Son Dakika