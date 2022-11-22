Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Suudi Arabistan, 2-1 kazanırken karşılaşmanın sonunda tribünlerden Messi'ye olay bir tezahürat yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Messi'nin 10. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçen Arjantin Milli Takımı, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonunda ise Suudi Arabistan tribünlerinden olay bir tezahürat yükseldi.

TARAFTARLAR SEVİNÇTEN ÇILDIRDI

Arjantin'i yenmenin mutluluğunu yaşayan Suudi Arabistan taraftarı, Lionel Messi aleyhine tezahüratta bulundu. Taraftarlar tribünde, "Neredesin Messi?" diye bağırırken o anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.