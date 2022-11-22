Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi? - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?

22.11.2022 16:52

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği tarihi galibiyet sonrası tribünler Messi'ye takıldı. Suudi Arabistan taraftarları, maç sonrası tribünde "Neredesin Messi?" tezahüratı yaptı.

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Suudi Arabistan, 2-1 kazanırken karşılaşmanın sonunda tribünlerden Messi'ye olay bir tezahürat yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Messi'nin 10. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçen Arjantin Milli Takımı, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonunda ise Suudi Arabistan tribünlerinden olay bir tezahürat yükseldi.

TARAFTARLAR SEVİNÇTEN ÇILDIRDI

Arjantin'i yenmenin mutluluğunu yaşayan Suudi Arabistan taraftarı, Lionel Messi aleyhine tezahüratta bulundu. Taraftarlar tribünde, "Neredesin Messi?" diye bağırırken o anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

YORUMLAR
500
Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan sürprizi! Messi'li Arjantin'i geriden gelerek yıktılar Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan sürprizi! Messi'li Arjantin'i geriden gelerek yıktılar Suudi Arabistan kalecisinin Messi'nin penaltısı öncesi yaptığı hareket dalga konusu oldu Suudi Arabistan kalecisinin Messi'nin penaltısı öncesi yaptığı hareket dalga konusu oldu

Suudi Arabistan, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi? - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Katar'da bir et restoranındaki görüntüler Necip Fazıl'ın sözlerini hatırlattı: Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
16:38 20 yıldır sevgilisi olarak anılıyordu! Manken Ece Gürsel, Hıncal Uluç'un cenazesine katılmadı
16:18 Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?
16:12 Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!
15:39 Yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç toprağa verildi
15:39 Dünyada 5. sırada! Erdoğan yeni barajın enerji üretim kapasitesini anlatırken Togg'dan örnek verdi
15:36 12 gün boyunca dönen koyunlarla ilgili bilim insanından şaşırtan tespit! Gizem giderek çözülüyor
15:27 Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: Erdoğan'ın diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı
15:26 5,6'lık depremin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının çoğu öğrenci 268'ye ulaştığı bildirildi
15:29 Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! Bakan Akar, İYİ Partili Çıray'a sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 17:04:43. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement