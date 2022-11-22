Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Suudi Arabistan, 2-1 kazanırken karşılaşmanın sonunda tribünlerden Messi'ye olay bir tezahürat yapıldı.
Karşılaşmada Messi'nin 10. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçen Arjantin Milli Takımı, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonunda ise Suudi Arabistan tribünlerinden olay bir tezahürat yükseldi.
Arjantin'i yenmenin mutluluğunu yaşayan Suudi Arabistan taraftarı, Lionel Messi aleyhine tezahüratta bulundu. Taraftarlar tribünde, "Neredesin Messi?" diye bağırırken o anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi? - Son Dakika