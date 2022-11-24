Dünya Kupası'nın en keyif veren maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi

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Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz, Dünya Kupası'na 3 puanla başlıyor. H Grubu'ndaki maçta Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti.

PERDEYİ RONALDO AÇTI

Maçta 65'inci dakikada perdeyi penaltıdan Ronaldo açtı. 73'te Andre Ayew skoru eşitledi. 78'de Joao Felix Portekix'i 2-1 öne geçirdi. Leao 80'de skoru 3-1 yaptı. Gana pes etmedi, 89'da skoru 3-2'ye getirdi. Son dakikalarda iki takım da inanılmaz pozisyonlar yakaladı ancak maçı Portekiz kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo Gana'ya attığı penaltı golüyle, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan bir futbolcu çıkana kadar bu rekor artık Ronaldo'nun.