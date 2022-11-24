Dünya Kupası'nın en keyif veren maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın en keyif veren maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi

24.11.2022 21:19

2022 Dünya Kupası H Grubu'ndaki maçta Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Portekiz, Gana'yı 3-2'lik skorla yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın girdiği pozisyonlar futbolseverlerin beğenisini topladı.

Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz, Dünya Kupası'na 3 puanla başlıyor. H Grubu'ndaki maçta Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti.

PERDEYİ RONALDO AÇTI

Maçta 65'inci dakikada perdeyi penaltıdan Ronaldo açtı. 73'te Andre Ayew skoru eşitledi. 78'de Joao Felix Portekix'i 2-1 öne geçirdi. Leao 80'de skoru 3-1 yaptı. Gana pes etmedi, 89'da skoru 3-2'ye getirdi. Son dakikalarda iki takım da inanılmaz pozisyonlar yakaladı ancak maçı Portekiz kazandı.

Dünya Kupası'nın en zevkli maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi

TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo Gana'ya attığı penaltı golüyle, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan bir futbolcu çıkana kadar bu rekor artık Ronaldo'nun.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor, Son Dakika

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