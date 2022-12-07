Belçikalı yıldız Eden Hazard, milli takımı bıraktı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Belçika'da Eden Hazard sürpriz bir karar aldı.
Belçika'nın "Altın jenerasyon" olarak adlandırılan kadrosunun en önemli yıldızlarından olan Eden Hazard, milli takıma veda etti. Real Madrid forması giyen ve sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan yıldız futbolcu, son dönemde performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Dünya Kupası'nda 3 maçta 126 dakika süre alan Hazard, Belçika Milli Takımı ile 126 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.
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