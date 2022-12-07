Belçikalı yıldız Eden Hazard, milli takımı bıraktı

Çocuğa istismardan yargılanan MHP'li başkan bakın hangi gerekçe ile beraat etmiş

Almanya'da darbe alarmı! 3 bin polisle operasyon başlatıldı, çok sayıda kişi gözaltında

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Belçika'da Eden Hazard sürpriz bir karar aldı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Belçika'nın "Altın jenerasyon" olarak adlandırılan kadrosunun en önemli yıldızlarından olan Eden Hazard, milli takıma veda etti. Real Madrid forması giyen ve sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan yıldız futbolcu, son dönemde performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Dünya Kupası'nda 3 maçta 126 dakika süre alan Hazard, Belçika Milli Takımı ile 126 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.