Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi, gazeteciyi soru sorduğuna pişman etti: Bunun için buradasın - Son Dakika
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Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi, gazeteciyi soru sorduğuna pişman etti: Bunun için buradasın

24.11.2022 14:02
Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi, gazeteciyi soru sorduğuna pişman etti: Bunun için buradasın

2022 Dünya Kupası'nda Belçika'ya Kanada karşısında galibiyeti getiren golü atan Michy Batshuayi, gazetecinin sorduğu bir soruya sert tepki gösterdi. Gazetecinin, "Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Belçikalı golcü, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek." ifadelerini kullandı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu ilk maçında Belçika, Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin golüyle Kanada'yı devirdi. Karşılaşma sonrası deneyimli santrfor, gazetecinin bir sorusuna tepki gösterdi.

"EKSİKLERİMİZİ ÇIKARACAĞIZ"

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika, Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından takımına galibiyeti getiren yıldız golcü açıklamalarda bulundu. "Şu an Belçika en iyi durumunda değil ve bunu iyi biliyoruz. Eksiklerimizi çıkaracağız ve bunun üzerine çalışacağız." diyen Batshuayi, gazetecinin sorduğu soruya sert çıktı.

"SİZ GAZETECİLER ELEŞTİRMEK İÇİN BURADASINIZ"

"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek." dedi.

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Michy Batshuayi, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi, gazeteciyi soru sorduğuna pişman etti: Bunun için buradasın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi, gazeteciyi soru sorduğuna pişman etti: Bunun için buradasın - Son Dakika
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