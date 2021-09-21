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2022 Dünya Oryantiring Şampiyonası antrenman kampı ve yarışmalara katılacak sporcular açıklandı - Son Dakika

2022 Dünya Oryantiring Şampiyonası antrenman kampı ve yarışmalara katılacak sporcular açıklandı

21.09.2021 18:07
2022 Dünya Oryantiring Şampiyonası antrenman kampı ve yarışmalara katılacak sporcular açıklandı, System.String[]

Danimarka'da düzenlenecek 2022 Dünya Oryantiring Şampiyonası resmi antrenman kampı ve dünya sıralamasına puan veren yarışmasına katılacak milli sporcular belli oldu.

Danimarka'da düzenlenecek 2022 Dünya Oryantiring Şampiyonası resmi antrenman kampı ve dünya sıralamasına puan veren yarışmasına katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Ekim tarihlerinde yapılacak kamp ve yarışmalara milli sporculardan Ahmet Kaçmaz, Elif Gökçe Avcı ve Aziz Kızıltaş katılacak.

Danimarka, Türkiye, 24 Ekim, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Dünya Oryantiring Şampiyonası antrenman kampı ve yarışmalara katılacak sporcular açıklandı - Son Dakika Spor


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