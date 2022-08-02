Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı

Bu yıl 9.kez düzenlenen 022 Kadınlar Copa America finalinde, Brezilya ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Brezilya rakibi Kolombiya'yı, 39. dakikada penaltıdan Debinha'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve kupayı 4.kez üst üste müzesine götürmeyi başardı.

MAÇTAN SONRA CANLI YAYIN AÇTILAR

Kupa töreninin ardından soyunma odasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan, Kadınlar Serie A ekibi Inter'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kathellen Sousa ve Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Giovana Queiroz şampiyonluk sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Aynı canlı yayın içerisinde kalça dansı yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.