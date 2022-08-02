Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı

02.08.2022 00:24
Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı

2022 Kadınlar Copa America'da, rakibi Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Brezilya, şampiyonluğa ulaştı. Oyuncular büyük sevinç yaşarken, soyunma odasında canlı yayın yapan Kathellen Sousa ve takım arkadaşı Giovana Queiroz'un kalça dansı sosyal medyada gündem oldu.

Bu yıl 9.kez düzenlenen 022 Kadınlar Copa America finalinde, Brezilya ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Brezilya rakibi Kolombiya'yı, 39. dakikada penaltıdan Debinha'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve kupayı 4.kez üst üste müzesine götürmeyi başardı.

Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı

MAÇTAN SONRA CANLI YAYIN AÇTILAR

Kupa töreninin ardından soyunma odasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan, Kadınlar Serie A ekibi Inter'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kathellen Sousa ve Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Giovana Queiroz şampiyonluk sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Aynı canlı yayın içerisinde kalça dansı yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı
Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı
YORUMLAR
500
Brezilyalı yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisiyle ayrıldı Brezilyalı yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisiyle ayrıldı 242 kilo kokain ele geçirilmesinde suyun altında dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı 242 kilo kokain ele geçirilmesinde suyun altında dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Saudi petrol şirketi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:49 Bisiklet süren İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtılar! Yaşananlar kameralara kaydedildi
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatoş'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 00:24:39. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilya Kadın Futbol Takımı oyuncuları soyunma odasında kalça dansı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement