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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

02.02.2022 17:05
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling karışık çiftler eleme grubu müsabakalarıyla başladı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling karışık çiftler eleme grubu müsabakalarıyla başladı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda curling karşılaşmaları, Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çekya, Norveç'i, Çin de İsviçre'yi 7-6'lık skorla mağlup etti. Büyük Britanya, İsveç'i 9-5, ABD ise Avustralya'yı 6-5 yendi.

Oyunlar, yarın yapılacak curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla sürecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, oyunlar, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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