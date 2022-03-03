2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, yarın düzenlenecek törenle başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, yarın düzenlenecek törenle başlayacak

03.03.2022 13:02
2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, yarın düzenlenecek törenle başlayacak

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yapacağı 2022 Paralimpik Kış Oyunları, yarınki açılış töreniyle resmen başlayacak.

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yapacağı 2022 Paralimpik Kış Oyunları, yarınki açılış töreniyle resmen başlayacak.

80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek oyunlar, 13 Mart Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyonda, 6 branşta mücadele yaşanacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarının yer aldığı organizasyonda, 78 yarış düzenlenecek.

Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle oyunlar, savaşın gölgesinde geçecek.

IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, "olimpiyat köyünde artan gerilim" gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

En başarılı ülke Almanya

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.

YORUMLAR
500
ABD istihbaratına göre Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi ABD istihbaratına göre Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Çin için neden büyük bir sınav? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Çin için neden büyük bir sınav?

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, oyunlar, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, yarın düzenlenecek törenle başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, yarın düzenlenecek törenle başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement