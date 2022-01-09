Okçulukta 2022 yılında uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Samsun'da belirlendi.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda salon milli takım aday kadro seçmeleri sona erdi. Klasik ve makaralı yayda 8 kategoride yarışan sporculardan, elemelerin ardından 24 kişilik milli takım kadrosu belirlendi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu 2022 Salon Milli Takım aday kadrosu şöyle oluştu:
Klasik Yay Büyük Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Bilal Güneri, Samet Ak
Klasik Yay Büyük Kadınlar: Gülnaz Büşranur Coşkun, Gizem Özkan, Assıya Yılmazer
Klasik Yay Genç Erkekler: Efe Gürkan Maraş, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş
Klasik Yay Genç Kadınlar: Ece Aleyna Öztürk, Şevval Yakupoğlu, Ceren Koçur
Makaralı Yay Büyük Erkekler: Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney
Makaralı Yay Büyük Kadınlar: Nehir Sarıhan, Emel Ateş, Emine Rabia Oğuz
Makaralı Yay Genç Erkekler: Eren Kırca, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu
Makaralı Yay Genç Kadınlar: Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 2022 Salon Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi - Son Dakika Spor