2023-2024 Fehmi Kuş U13 Ligi Fikstürü Çekildi

Spor

2023-2024 futbol sezonu Fehmi Kuş U13 Ligi fikstürü çekildi. U13 Ligi 27-28 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve oyuncuları katıldı. U13 Ligi bu sezon 38 takımla 4 grupta mücadele edecek. A ve C grupları 10'arlı olurken B ve D grupları ise 9 takımlı oldu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve 1.hafta maçları belli oldu. Fehmi Kuş U13 Ligi grupları ve ilk hafta maçları ise şu şekilde:

A Grubu

Kayseri Atletikspor

Kayseri Yolspor

Kocasinan Gençlikspor

Kayseri Demirspor

Yeşilhisar Belediyespor

Kocasinan Belediyespor

Yerköyspor

Develi Belediyespor

Kılıçaslan Yıldızspor

Doğa Gençlikspor

1. Hafta

Kocasinan Gençlikspor-Kayseri Yolspor

Kayseri Demirspor-Kayseri Atletikspor

Yeşilhisar Belediyespor-Kılıçaslan Yıldızspor

Kocasinan Belediyespor-Develi Erciyesspor

Yerköyspor-Doğa Gençlikspor

B Grubu

Mondihome Kayserispor

Hunatspor

İlbeyspor

Kocasinan Şimşekspor

Anadolugücü

Mazakaspor

Argıncıkspor

Sarız Anadoluspor

Mimsinspor

1.Hafta

Sarız Anadoluspor-Mondihome Kayserispor

Hunatspor-Argıncıkspor

Mazakaspor-İlbeyspor

Kocasinan Şimşekspor-Anadolugücü

Mimsinspor (BAY)

C Grubu

Fatih Yurt SK

Sungur FK

Güneşspor

Talasgücü Belediyespor

Bayraktarspor

Talas Anayurtspor

Gültepespor

Yeni Kıranardıspor

Alsancakspor

Kayseri İdmangücü

1. Hafta

Güneşspor-Sungur FK

Talasgücü Belediyespor-Fatih Yurt SK

Bayraktarspor-Alsancakspor

Talas Anayurtspor-Yeni Kıranardıspor

Gültepespor-Kayseri İdmangücü

D Grubu

Anayurt Finalspor

Başakpınarspor

Cuma Uluçay Talasspor

Kayseri Şekerspor

Öz Alperenspor

1966 Turanspor

Gazi Osman Paşaspor

Hacılar Erciyesspor

Zeki Akparlarspor

1.Hafta

Gazi Osman Paşaspor-Anayurt Finalspor

Başakpınarspor-1966 Turanspor

Öz Alperenspor-Cuma Uluçay Talasspor

Kayseri Şekerspor-Hacılar Erciyesspor

Zeki Akparlarspor (BAY) - KAYSERİ