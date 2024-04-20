2023-2024 Fehmi Kuş U13 Ligi Fikstürü Çekildi

2023-2024 futbol sezonu Fehmi Kuş U13 Ligi fikstürü çekildi. U13 Ligi 27-28 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.
Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve oyuncuları katıldı. U13 Ligi bu sezon 38 takımla 4 grupta mücadele edecek. A ve C grupları 10'arlı olurken B ve D grupları ise 9 takımlı oldu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve 1.hafta maçları belli oldu. Fehmi Kuş U13 Ligi grupları ve ilk hafta maçları ise şu şekilde:
A Grubu
Kayseri Atletikspor
Kayseri Yolspor
Kocasinan Gençlikspor
Kayseri Demirspor
Yeşilhisar Belediyespor
Kocasinan Belediyespor
Yerköyspor
Develi Belediyespor
Kılıçaslan Yıldızspor
Doğa Gençlikspor
1. Hafta
Kocasinan Gençlikspor-Kayseri Yolspor
Kayseri Demirspor-Kayseri Atletikspor
Yeşilhisar Belediyespor-Kılıçaslan Yıldızspor
Kocasinan Belediyespor-Develi Erciyesspor
Yerköyspor-Doğa Gençlikspor
B Grubu
Mondihome Kayserispor
Hunatspor
İlbeyspor
Kocasinan Şimşekspor
Anadolugücü
Mazakaspor
Argıncıkspor
Sarız Anadoluspor
Mimsinspor
1.Hafta
Sarız Anadoluspor-Mondihome Kayserispor
Hunatspor-Argıncıkspor
Mazakaspor-İlbeyspor
Kocasinan Şimşekspor-Anadolugücü
Mimsinspor (BAY)
C Grubu
Fatih Yurt SK
Sungur FK
Güneşspor
Talasgücü Belediyespor
Bayraktarspor
Talas Anayurtspor
Gültepespor
Yeni Kıranardıspor
Alsancakspor
Kayseri İdmangücü
1. Hafta
Güneşspor-Sungur FK
Talasgücü Belediyespor-Fatih Yurt SK
Bayraktarspor-Alsancakspor
Talas Anayurtspor-Yeni Kıranardıspor
Gültepespor-Kayseri İdmangücü
D Grubu
Anayurt Finalspor
Başakpınarspor
Cuma Uluçay Talasspor
Kayseri Şekerspor
Öz Alperenspor
1966 Turanspor
Gazi Osman Paşaspor
Hacılar Erciyesspor
Zeki Akparlarspor
1.Hafta
Gazi Osman Paşaspor-Anayurt Finalspor
Başakpınarspor-1966 Turanspor
Öz Alperenspor-Cuma Uluçay Talasspor
Kayseri Şekerspor-Hacılar Erciyesspor
Zeki Akparlarspor (BAY) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › 2023-2024 Fehmi Kuş U13 Ligi Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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