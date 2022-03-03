2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru - Son Dakika
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru

03.03.2022 17:42
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-5 Mart 2023'te İstanbul'da düzenlenecek 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na yönelik "Şampiyonaya 1 yıl kala lansmanı" yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-5 Mart 2023'te İstanbul'da düzenlenecek 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na yönelik "Şampiyonaya 1 yıl kala lansmanı" yapıldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen lansmana, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul 2023 Organizasyon Komitesi Başkanı Yasin Taş ile milli atletler Er su Şaşma, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam ve Şilan Ayyıldız katıldı.

Toplantıda konuşan Fatih Çintimar, ciddi bir sürecin sonunda Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkını elde ettiklerini dile getirerek, "1970'ten beri salon şampiyonaları yapılıyor. Erkek ve kadınlarda 13'er branşta yapılıyor. Biz de bunlara katılabildiğimiz ölçüde katılmışız. Son olarak Polonya'nın Torun kentindeki şampiyonada 660 sporcu yarıştı. İstanbul'daki şampiyonada katılım rekoru kırılacağına inanıyorum. Ülke olarak her branşta iki sporcuyla mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar Avrupa salon şampiyonalarında 2 altın, 5 gümüş ve bir bronz olmak üzere 8 madalya kazanmışız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2012 yılında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çintimar, " Dünya Şampiyonası'ndan sonra salonumuzu Avrupa Şampiyonası'yla buluşturacağız. 2024 Avrupa Kros Şampiyonası da muhtemelen ülkemizde yapılacak. İnşallah o organizasyonu da yapacağız. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak bütün sporculara başarılar diliyorum. Sporcularımızın da kürsünün en üst basamağında olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Salonda yenileme çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Sporun gelişimi adına her türlü desteği veriyoruz. Biz İstanbul'a sporun şehri diyoruz. İnşallah yeni tip koronavirüs öncesi dönemlerdeki gibi birçok ulusal ve uluslararası organizasyonu İstanbul'a kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 2023 Organizasyon Komitesi Başkanı Yasin Taş ise "Doğayı koru" temasıyla gerçekleştirilecek şampiyonaya yönelik hazırlıkları hakkında bir sunum yaptı.

Milli atletler Ersu Şaşma, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Şilan Ayyıldız da Türkiye'yi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi. Milli sporcular, konuşmalarında temiz hava, sürdürülebilir su, sıfır atık ve yeşil çevre mesajları verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru - Son Dakika


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