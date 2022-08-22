Türkiye Muaythai Federasyonu ve Alanya Belediyesi 'nin işbirliğiyle düzenlenen, şampiyon olan sporcuların 2023 Şubat ayında İtalya 'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği Spor Toto Süper Lig 4'üncü Ayak Turnuvası, Alanya'da düzenlendi. İlçenin Şelale Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk Kaya , Yusuf Can Demir şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Muaythai Süper Ligi müsabakaları, Alanya'da yapıldı - Son Dakika

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