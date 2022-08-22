Muaythai Süper Ligi müsabakaları, Alanya'da yapıldı - Son Dakika
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Muaythai Süper Ligi müsabakaları, Alanya'da yapıldı

22.08.2022 15:12

2023 Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinin de yapıldığı Muaythai Spor Toto Süper Lig 4'üncü Ayak Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

2023 Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinin de yapıldığı Muaythai Spor Toto Süper Lig 4'üncü Ayak Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen, şampiyon olan sporcuların 2023 Şubat ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği Spor Toto Süper Lig 4'üncü Ayak Turnuvası, Alanya'da düzenlendi. İlçenin Şelale Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk Kaya, Yusuf Can Demir şampiyon oldu.

Turnuva hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya turizmin başkenti olduğu gibi sporun da başkenti. Biliyorsunuz ki biz yerel yönetim olarak yılda 60-65 arasında spor organizasyonu yapıyoruz. Bunun neredeyse 14-15'i uluslararası. Bir de bugün muaythai lig maçlarına Alanya olarak ev sahipliği yapıyoruz. Gelecek yıllarda da bu sporun bir ayağını yine Alanya'da yapmak nasip olur" dedi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve diğer protokol üyeleri verdi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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