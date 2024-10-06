2024-2025 TYF Yelken Ligi Yarışları İzmir'de Yapıldı

Spor

2024-2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist (Federasyon Kupası) Yarışları, İzmir'de gerçekleştirildi.

Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda 264 sporcu mücadele etti.

Optimist kızlarda ilk 3 sıra Elif Terece (Fenerbahçe Doğuş), Yağmur Öztekin (İstanbul Yelken) ve Melis Bolat'tan (Tekirdağ Yelken) oluştu.

Optimist genelde ise Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken) birinci, Doruk Çelikel (İstanbul Yelken) ikinci, Ege Dai (Fenerbahçe Doğuş) üçüncü, Asaf Kaan Güvenç (Yalıkavak Yelken) dördüncü ve Demir Saygın (Fenerbahçe Doğuş) beşinciliği elde etti.

2024 Opitimist Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Yarışların ardından 2024 Optimist Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular duyuruldu. Şampiyonada Alp Çınar (ARM Urla Yelken), Toprak Çağlayan (Fenerbahçe Doğuş), Asaf Kaan Güvenç (Yalıkavak Yelken), Eren Kaan Erendemir (Galatasaray) ve Yağmur Öztekin (İstanbul Yelken) mücadele edecek.