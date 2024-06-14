2024 Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol 1. Etap 2. Grup Müsabakaları Kayseri'de Yapılacak

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2024 Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol 1. Etap 2. Grup Müsabakaları 25-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile ilgili Spor Federasyonu Başkanlıkları işbirliğinde düzenlenen 2024 Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol 1. Etap 2. Grup Müsabakaları 25-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Grup müsabakaları için teknik toplantı 24 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'da Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmalar 25-29 Haziran'da Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sahası'nda yapılacak. - KAYSERİ