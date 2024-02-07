2024 Antalya Bisiklet Turu\'nda Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche iddialı

2024 Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) yarışmacılarından Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche, organizasyonda iddialı olduklarını söylediler.
Bahrain- Victorious takımından Finlay Pickering ve Alpecin-Deceuninck'ten Fabio Van den Bossche, Antalya Bisiklet Turu öncesi Grand Park Lara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türkiye'de ilk kez bulunmadığını ifade eden Finlay Pickering, "Ülkeye tatil için gelmiştim fakat daha önce burada bir bisiklet yarışına katılmamıştım. Özellikle böyle bir yere tatil için gelmemek biraz garip ama Türkiye'de bisiklet sürmek hoş olacak gibi." değerlendirmesinde bulundu.
Etaplarla ilgili incelemeler yaptığını dile getiren Pickering, "Side-Antalya rotasındaki son birkaç kilometreyi takım olarak inceledik. Üçüncü etaptaki son tırmanışın da analizini yaptık. Side-Antalya etabında Matevz, Alberto ve Cameron'un sprintleriyle şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Rotanın da manzarası bence çok güzel." şeklinde görüş belirtti.
İyi bir sprint takımı olduklarını ifade eden Britanyalı bisikletçi, "Etabın düz olduğunu günlerde kesinlikle kazanmak için yarışacağız. Eduardo gibi önemli bir bisikletçimiz var ve genel klasmanda onunla iyi bir sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.
Pickering, olumsuz hava koşullarıyla ilgili ise "Havayı değiştiremezsiniz, bunun yerine ceket giyersiniz. Hava bizim için önemli değil." dedi.
Bossche: "Bence her yarış, gittikçe daha zor hale geliyor ve bu güzel bir şey"
Organizasyonda üçüncü kez yer aldığını aktaran Fabio Van den Bossche ise "Bu yarışı gerçekten beğeniyorum. Sezona başlamak için güzel bir yarış ve buradaki üçüncü yarışımı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Etapları daha önceden incelediğini belirten Van den Bossche, "Oradaki yollarla ilgili biraz bilgim var. Daha önce de bu yarışlarda yer aldım. Bence her yarış, gittikçe daha zor hale geliyor ve bu güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.
Yarışlarda havanın çok büyük bir problem olmayacağını aktaran Van den Bossche, "Bisiklet sporunda havayla başa çıkabilmeliyiz. Hava nasıl olursa olsun işimizi yapmalıyız. Bence yarış için çok kötü hava koşulları da yok. Havanın yarış günü nasıl olacağına bakacağız." diye konuştu.
Jasper Philipsen'in takımda olmamasının önemli bir kayıp olduğunu belirten Belçikalı bisikletçi, "O bizimle olduğunda çok avantajlı bir konuma geçiyorduk. Şu anda da çok iyi bisikletçilerimiz var. Jensen çok iyi bir sprinter. Alex, tepelerde çok başarılı. Takımda geriye kalanlar da çok güçlü ve ikinci etapta bir şey yapabilirler. Bence her etapta üst sıralarda yer alabiliriz ve zaten hedefimiz de bu." şeklinde görüş belirtti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Son Dakika › Spor › 2024 Antalya Bisiklet Turu'nda Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche iddialı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?