2024 Antalya Bisiklet Turu'nda Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche iddialı - Son Dakika
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Spor

2024 Antalya Bisiklet Turu'nda Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche iddialı

2024 Antalya Bisiklet Turu\'nda Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche iddialı

Bahrain-Victorious takımından Finlay Pickering ve Alpecin-Deceuninck'ten Fabio Van den Bossche, 2024 Antalya Bisiklet Turu öncesi iddialı olduklarını belirtti. Pickering, Türkiye'de bisiklet sürmenin hoş olacağını ve takımının sprintlerle şansının yüksek olduğunu söylerken, Van den Bossche ise yarışın her geçen gün daha zor hale geldiğini ve takımın üst sıralarda yer alabileceğini ifade etti.

07.02.2024 20:05
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2024 Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) yarışmacılarından Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche, organizasyonda iddialı olduklarını söylediler.

Bahrain- Victorious takımından Finlay Pickering ve Alpecin-Deceuninck'ten Fabio Van den Bossche, Antalya Bisiklet Turu öncesi Grand Park Lara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de ilk kez bulunmadığını ifade eden Finlay Pickering, "Ülkeye tatil için gelmiştim fakat daha önce burada bir bisiklet yarışına katılmamıştım. Özellikle böyle bir yere tatil için gelmemek biraz garip ama Türkiye'de bisiklet sürmek hoş olacak gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Etaplarla ilgili incelemeler yaptığını dile getiren Pickering, "Side-Antalya rotasındaki son birkaç kilometreyi takım olarak inceledik. Üçüncü etaptaki son tırmanışın da analizini yaptık. Side-Antalya etabında Matevz, Alberto ve Cameron'un sprintleriyle şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Rotanın da manzarası bence çok güzel." şeklinde görüş belirtti.

İyi bir sprint takımı olduklarını ifade eden Britanyalı bisikletçi, "Etabın düz olduğunu günlerde kesinlikle kazanmak için yarışacağız. Eduardo gibi önemli bir bisikletçimiz var ve genel klasmanda onunla iyi bir sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Pickering, olumsuz hava koşullarıyla ilgili ise "Havayı değiştiremezsiniz, bunun yerine ceket giyersiniz. Hava bizim için önemli değil." dedi.

Bossche: "Bence her yarış, gittikçe daha zor hale geliyor ve bu güzel bir şey"

Organizasyonda üçüncü kez yer aldığını aktaran Fabio Van den Bossche ise "Bu yarışı gerçekten beğeniyorum. Sezona başlamak için güzel bir yarış ve buradaki üçüncü yarışımı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Etapları daha önceden incelediğini belirten Van den Bossche, "Oradaki yollarla ilgili biraz bilgim var. Daha önce de bu yarışlarda yer aldım. Bence her yarış, gittikçe daha zor hale geliyor ve bu güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlarda havanın çok büyük bir problem olmayacağını aktaran Van den Bossche, "Bisiklet sporunda havayla başa çıkabilmeliyiz. Hava nasıl olursa olsun işimizi yapmalıyız. Bence yarış için çok kötü hava koşulları da yok. Havanın yarış günü nasıl olacağına bakacağız." diye konuştu.

Jasper Philipsen'in takımda olmamasının önemli bir kayıp olduğunu belirten Belçikalı bisikletçi, "O bizimle olduğunda çok avantajlı bir konuma geçiyorduk. Şu anda da çok iyi bisikletçilerimiz var. Jensen çok iyi bir sprinter. Alex, tepelerde çok başarılı. Takımda geriye kalanlar da çok güçlü ve ikinci etapta bir şey yapabilirler. Bence her etapta üst sıralarda yer alabiliriz ve zaten hedefimiz de bu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 Antalya Bisiklet Turu'nda Finlay Pickering ve Fabio Van den Bossche iddialı - Son Dakika
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