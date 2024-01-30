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2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Antalya'da düzenlenen 2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde Tihomir Parlov, kadınlarda ise İrina Nesterova birinci oldu. Turnuvada 12 ülkeden 65 sporcu mücadele etti. Dereceye girenler, 2025 Balkan Open Golf Turnuvası'na ücretsiz katılma hakkı kazandı.

2024 Balkan Open Golf Turnuvası\'nda şampiyonlar belli oldu
30.01.2024 - 11:57,
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Antalya'da bu yıl altıncısı düzenlenen 2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde Tihomir Parlov, kadınlarda ise İrina Nesterova şampiyon oldu.

Golf-Mad tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada 12 ülkeden 21'i kadın 65 sporcu mücadele etti.

Turnuva sonunda erkeklerde Bosna Hersek'ten Tihomir Parlov birinci, Önder Akkayalı, ikinci, Bosna Hersekli Tarık Mujanoviç de üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Rusya'dan İrina Nesterova birinciliği elde ederken, Alman Anika Menzel ikinci, Aylin Gülmen ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada birinci olanlar 2025 Balkan Open Golf Turnuvası'na ücretsiz katılmaya hak kazandı.

Üç gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere kupaları Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

Kaynak: AA
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