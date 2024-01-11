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2024 Dakar Rallisi'nde Sainz ve Van Beveren İlk Günü Lider Tamamladı - Son Dakika
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2024 Dakar Rallisi'nde Sainz ve Van Beveren İlk Günü Lider Tamamladı

2024 Dakar Rallisi'nin altıncı etabının ilk gününde otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında ise Adrien Van Beveren zirveyi gördü. İspanyol Sainz, takım arkadaşı Ekström ve Loeb'ün önünde yer alırken, Fransız Van Beveren ise Brabec ve Price'ın önünde liderliği elde etti. Yarışmacılar, geceyi geçirmek için kamp alanına ulaşarak günü noktaladı ve ikinci gün için hazırlıklarını tamamladı.

2024 Dakar Rallisi\'nde Sainz ve Van Beveren İlk Günü Lider Tamamladı
11.01.2024 - 20:39,  Güncelleme: 20:40
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2024 Dakar Rallisi'nin iki gün sürecek 6. etabında ilk gün mücadelesini otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Adrien Van Beveren zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 626 kilometrelik Shubaytah-Shubaytah etabında ilk gün mücadelesi sona erdi.

Yarışmacılar, iki gün sürecek maraton etapta geceyi geçirmek için 7 kamp alanından birine ulaşarak günü noktaladı.

Otomobil sınıfında Audi ekibinden İspanyol Carlos Sainz, ilk gün yarışında takım arkadaşı İsveçli Mattias Ekström'ün 4 dakika 31 saniye ve Fransız Sebastien Loeb'ün (Bahreyn Raid Xtreme) 5 dakika 19 saniye önünde yer aldı.

Bu arada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle çok zaman kaybeden Dakar Rallisi'nin en fazla zafere ulaşan pilotu (14) Fransız Stephane Peterhansel'in (Audi) şampiyonluk şansı kalmadı.

Motosiklette Van Beveren avantajlı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Fransız Adrien Van Beveren, kamp alanına ulaşan ilk isim oldu.

Van Beveren, günü takım arkadaşı ABD'li Ricky Brabec'in 1 dakika 21 saniye ve Avustralyalı Toby Price'ın (Red Bull KTM) 1 dakika 49 saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Geceyi kamp alanında geçirecek sürücüler, yarın sabah tekrar yola koyularak 626 kilometrelik etabı tamamlayacak. İkinci gün motosiklette 112, otomobilde 149 kilometrelik kalan mesafe tamamlanacak ve etap galipleri belli olacak.

Kaynak: AA
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