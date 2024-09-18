2024 Extreme Kupası Pendik'te

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Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın 2. yarışı, Pendik'te düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Extreme Kupası'nın 2. yarışı, 21-22 Eylül tarihinde Osmanlı Offroad Spor Kulübü tarafından 4×4 arazi araçlarla Pendik'te trafiğe kapalı parkurda organize edilecek.

Türkiye'nin en güçlü arazi araçlarıyla sürücüler, Çamlık Mahallesi'nde hazırlanan özel parkurdaki zorlu engelleri geçmeye çalışacak.

Yarış, 21 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Pendik Belediyesi etabı ile başlayacak. Ekipler, 1050 metre uzunluğundaki etabı kendi imkanlarıya tamamlamak ve engelleri en kısa sürede geçebilmek için ter dökecek.

Organizasyon, 22 Eylül Pazar günü aynı konumda saat 13.30'da başlayacak 4×4 OSM etabının koşulmasının ardından saat 18.00'de ödül töreniyle sona erecek.