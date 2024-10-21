2024 Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nı, erkeklerde Ayetullah Aslanhan, kadınlarda ise Sümeyye Erol kazandı.
Antalya'da düzenlenen organizasyonda 9 kilometrelik parkuru 28 dakika 22 saniyede bitiren Ayetullah Aslanhan, büyük erkekler kategorisinde birinci oldu. Murat Emektar 2'nci, Mehmet Kalyoncu 3'üncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise Sümeyye Erol, 7,5 kilometrelik parkuru 26 dakika 3 saniyede tamamlayarak ipi göğüsledi. Gamze Bulut Duvar 2'nciliği, Özlem Kaya Alıcı 3'üncülüğü elde etti.
Diğer yaş gruplarında birinci olan atletler şunlar:
Erkekler
23 yaş altı: Emin Berke Murathan
20 yaş altı: Ali Tunç
Master: Serdar Bektaş
Kadınlar
23 yaş altı: Urkuş Işık
20 yaş altı: Edibe Yağız
Master: Begüm Nilüfer Binbir
Son Dakika › Spor › 2024 Kros Şampiyonası'nın Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?