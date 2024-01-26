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2024 NBA All-Star Maçının İlk Beşi Belli Oldu - Son Dakika
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2024 NBA All-Star Maçının İlk Beşi Belli Oldu

2024 NBA All-Star maçına ilk beşte başlayacak oyuncular, yapılan oylama sonucunda belli oldu. LeBron James Batı Konferansı Takımı'nın, Giannis Antetokounmpo da Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını yapacak. LeBron James, tarihin en çok All-Star seçilen oyuncusu oldu. Alperen Şengün ise Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 5. sırada yer aldı.

2024 NBA All-Star Maçının İlk Beşi Belli Oldu
26.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:24
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2024 NBA All- Star maçına ilk beşte başlayacak oyuncular, yapılan oylama sonucunda belli oldu. Buna göre LeBron James Batı Konferansı Takımı'nın, Giannis Antetokounmpo da Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını yapacak.

2024 NBA All-Star maçının ilk beş oyuncuları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Batı Konferansı Takımı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını da Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo üstlenecek. Kaptanlar, 18 Şubat Pazar günü yapılacak 73. NBA All-Star maçında kendi konferansları için takım oluşturacaklar.

Öte yandan kariyerinde 20. kez All-Star'a seçilen LeBron James, bu alanda Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek tarihin en çok All-Star seçilen oyuncusu oldu.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de 2024 NBA All-Star oylamasında 1.8 milyon oy topladı. Alperen, bu sonuçla oylamayı Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 5. sırada tamamladı.

2024 NBA All-Star yedek oyuncuları ise 1 Şubat günü açıklanacak.

2024 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı ilk beşine seçilen oyuncular şu şekilde:

Doğu Konferansı ilk beşi

Giannis Antetokounmpo (k)

Joel Embiid

Jayson Tatum

Tyrese Haliburton

Damian Lillard

Batı Konferansı ilk beşi

LeBron James (k)

Kevin Durant

Nikola Jokic

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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