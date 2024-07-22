2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 8 boksör temsil edecek - Son Dakika
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Spor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 8 boksör temsil edecek

Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boksta Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Elemeler 27 Temmuz'da başlayacak ve 4 Ağustos'ta tamamlanacak. Finaller ise 6-10 Ağustos tarihlerinde Rolland Garros'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin boks branşında daha önce 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunuyor.

22.07.2024 11:27
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Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boksta Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

North Paris Arena'da elemelerin yapılacağı boks müsabakalarında finaller Rolland Garros'ta gerçekleştirilecek. Elemeler 27 Temmuz'da başlayıp 4 Ağustos'ta tamamlanacak. Final aşamaları ise 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Erkek ve kadınlarda toplam 14 farklı kiloda madalyanın dağıtılacağı boksta, 124 erkek ve 124 kadın olmak üzere toplam 248 sporcu yarışacak.

Dünyada boks müsabakasına ait ilk kabartma (MÖ) 3000 yılında Sümerler tarafından yapıldı. Homeros'un (MÖ 675) Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı, bir boks müsabakasına ait detaylı bilgi sunan ilk belgedir.

17. yüzyılın sonları, 18. yüzyılın da başlarında çıplak elle yapılan boks müsabakaları Londra'da gerçekleştirildi. James Figg, eldivensiz boksun ilk şampiyonudur.

Boksta ilk kurallar ise 1743 yılında ağır sıklet şampiyonu Jack Broughton tarafından, ölümlü dövüşlerin önüne geçilmesi amacıyla tanıtıldı. Kurala göre yere düşen boksör 30 saniye içinde karşılaşmaya devam edemezse maç bitiyordu. Broughton ayrıca antrenmanlarda kullanılan, fulardan yapılmış bir çeşit eldiven de icat etti.

Günümüzdeki kuralların temeli ise "Marquess of Queensberry Kuralları" olarak 1867 yılında atıldı.

Türkiye, 8 sporcuyla katılacak

Paris 2024'te Türkiye'yi, boksta 5'i kadın 8 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlarda Türkiye adına Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer mücadele edecek.

Türkiye, bu branşta daha önce 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmayı başardı.

İlk altın madalya 2021'de Tokyo'da geldi???????

Türkiye'nin olimpiyatlarda boksta kazandığı ilk altın madalyayı 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli elde etti.

Sürmeneli'den önce finalde boy gösteren Buse Naz Çakıroğlu ise, kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye boks branşında olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın boksör oldu.

Her iki sporcu da Paris'te yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Boks branşındaki ilk olimpiyat madalyalarını ise 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda Eyüp Can ve Turgut Aytaç kazandırdı. İki isim, organizasyondan bronz madalyayla döndü.

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Malik Beyleroğlu gümüş madalya kazanırken, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Atagün Yalçınkaya, 17 yaşında gümüş madalyayı boynuna takmayı başardı.

Türkiye'nin kazandığı bir diğer olimpiyat madalyasını ise boksör Yakup Kılıç elde etti. Kılıç, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan bronz madalyayla döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 8 boksör temsil edecek - Son Dakika

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