2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Para Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Para Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya gitti

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Para Okçuluk Milli Takımı, Fransa'ya gitmek üzere İstanbul'da son çalışmalarını tamamladı. 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan oyunlarda 9 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

23.08.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Para Okçuluk Milli Takımı, oyunlara katılmak için Fransa'ya gitti.

İstanbul'da son çalışmalarını yapan milli takım, 28 Ağustos-8 Eylül'de yapılacak oyunlar Paris'e ulaştı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in yönetimindeki kafilede, oyunlarda yarışacak 9 milli sporcu yer aldı.

Organizasyonda okçuluk müsabakaları, 29 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye'yi Paris 2024'te milli okçular Bahattin Hekimoğlu, Yağmur Şengül, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Merve Nur Eroğlu, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır temsil edecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, İstanbul, Türkiye, Fransa, Eylül, Paris, Spor, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Para Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Para Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement