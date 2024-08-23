2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Para Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya gitti

Spor

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Para Okçuluk Milli Takımı, oyunlara katılmak için Fransa'ya gitti.

İstanbul'da son çalışmalarını yapan milli takım, 28 Ağustos-8 Eylül'de yapılacak oyunlar Paris'e ulaştı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in yönetimindeki kafilede, oyunlarda yarışacak 9 milli sporcu yer aldı.

Organizasyonda okçuluk müsabakaları, 29 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye'yi Paris 2024'te milli okçular Bahattin Hekimoğlu, Yağmur Şengül, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Merve Nur Eroğlu, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır temsil edecek.