2024 Rallikros Şampiyonu Kristoffersson - Son Dakika
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Spor

2024 Rallikros Şampiyonu Kristoffersson

İstanbul'da sona eren 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Johan Kristoffersson 7. kez şampiyon oldu.

10.11.2024 17:16
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Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) düzenlediği 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası, İstanbul'daki 10. etapla sona erdi.

İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki 10. etapta iki ayaklı eleme, yarı final ve final yarışları gerçekleştirildi.

İlk eleme yarışlarında İsveçli Johan Kristoffersson ve Fin Juha Rytkönen, ikinci elemelerde İrlandalı Patrick O'Donovan ve Norveçli Ole Christian Veiby, serilerinde birinci sırayı aldı.

Yarı finallerde Veiby ve Rytkönen serilerinde ilk sırayı elde etti. Final mücadelesinde ise Rytkönen, rakiplerini geride bırakarak 10. etapta zafere ulaştı. İstanbul'da 9. etabın galibi ise Veiby olmuştu.

Kristoffersson 7. kez şampiyon

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu Johan Kristoffersson, İstanbul'da organizasyondaki 7. şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul'a pilotlar klasmanında büyük puan avantajıyla gelen Red Bull sporcusu Kristoffersson, 9. etapta elde ettiği sonuçla üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini kazandı.

İsveçli sürücü, 11. kez düzenlenen organizasyonda daha önce 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te şampiyonluk yaşadı.

Pilotlar klasmanı

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle tamamlandı:

1. Johan Kristoffersson (İsveç): 240 puan

2. Kevin Hansen (İsveç): 197

3. Ole Christian Veiby (Norveç): 190

4. Timmy Hansen (İsveç): 181

5. Niclas Grönholm (Finlandiya): 177

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Rallikros Şampiyonu Kristoffersson - Son Dakika

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