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2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak Mücadelesi Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Spor

2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak Mücadelesi Antalya'da Başladı

2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak Mücadelesi Antalya\'da Başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı. Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 18'i kadın toplam 36 sporcu yer alıyor. Sporcular, 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak. Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi 4 Şubat'ta sona erecek ve TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip ediyor.

02.02.2024 12:15
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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi, Antalya'da başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 18'i kadın toplam 36 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak.

Toplam 8 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi 4 Şubat'ta sona erecek.

Golf turu müsabakalarını TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de takip ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak Mücadelesi Antalya'da Başladı - Son Dakika
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